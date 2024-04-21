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ЗСУ знищили за минулу добу понад 900 окупантів та 16 танків

21 квітня 2024, 09:53

ЗСУ знищили за минулу добу понад 900 окупантів та 16 танків

Українські військовослужбовці минулої доби, 20 квітня, ліквідували 950 російських окупантів. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 459 530. Крім того, Сили оборони знищили величезну кількість військової техніки, зокрема 16 танків та 23 ББМ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 459530 (+950) осіб ліквідовано;
  • танків - 7229 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин – 13 896 (+23) од.;
  • артилерійських систем – 11719 (+41) од.;
  • РСЗВ - 1046 од.;
  • засобів ППО – 767 (+4) од.;
  • літаків – 347 од.;
  • вертольотів – 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9379 (+38) од.;
  • крилатих ракет - 2115 (+6) од.;
  • кораблів/катерів - 26 од.;
  • підводних човнів – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15785 (+68) од.;
  • спеціальної техніки – 1926 (+8) од.

Раніше ми писали, що під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Так, на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької областіі.

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