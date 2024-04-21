ВСУ ударом из HIMARS уничтожили новый КП РФ на Донетчине: погибли 8 военных

В Бахмуте Донецкой области ВСУ уничтожили новый командный пункт (КП) РФ. В результате атаки погибли 8 офицеров 331-го парашютно-десантного полка. Это произошло 16 апреля. Об этом передает Telegram-канал Досье шпиона.



Сообщается, что удар был нанесен двумя ракетами, выпущенными из РСЗО «HIMARS». КП до удара по нем представлял из себя двухэтажное административное здание в центральной части города.



Среди погибших, в частности, начальник разведки, начальник артиллерии полка, начальник связи полка и старший помощник начальник штаба полка. Точное количество раненных неизвестно.



Стоит отметить, что уничтоженный КП был новым, военнослужащие заехали туда за неделю до нанесения удара.



