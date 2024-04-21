ЗСУ ударом з HIMARS знищили новий КП РФ на Донеччині: загинули 8 військових

У Бахмуті Донецької області ЗСУ знищили новий командний пункт (КП) РФ. Внаслідок атаки загинули 8 офіцерів 331-го парашутно-десантного полку. Це сталося 16 квітня. Про це повідомляє Telegram-канал «Досьє шпигуна».



Повідомляється, що удару завдали двома ракетами, випущеними з РСЗВ HIMARS. КП до цієї атаки являв собою двоповерхову адміністративну будівлю у центральній частині міста.



Серед загиблих – начальник розвідки, начальник артилерії полку, начальник зв'язку полку та старший помічник начальника штабу полку. Точна кількість поранених невідома.



Варто зазначити, що знищений КП був новим, військовослужбовці заїхали туди за тиждень до удару.