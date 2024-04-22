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Російська армія зайняла більшу частину Очеретиного — DeepState

22 квітня 2024, 23:08

Російська армія зайняла більшу частину Очеретиного — DeepState

Російські військові у центральній частині Очеретино. Кадр із відео Російські військові у центральній частині Очеретино. Кадр із відео

Російські війська змогли ще просунутися у селищі Очеретине Донецької області та зайняти більшу частину населеного пункту. Такого висновку дійшов український аналітичний проєкт DeepState.

Сьогодні російські військові виклали відео із центральної частини селища. Кадри геолокував DeepState.

«Наявні кадри свідчать, що ворог зайняв центральну частину селища та більшу його частину. Бої продовжуються на околицях. Під питанням залишається лише район "Гідробудівельників" у північно-східній частині населеного пункту», — зазначають українські військові аналітики.

Те, що сталося в DeepState, назвали проривом фронту.

Сьогодні раніше DeepState пояснив просування сил РФ в Очеретиному на Авдіївському напрямку тим, що вони «підловили» Сили оборони України під час зміни підрозділів.

Український військовий журналіст та блогер Богдан Мірошников вважає, що основна причина втрати частини Очеретиного — дефіцит боєприпасів та тактичні помилки. «За кілька тижнів по першому пункту ситуація зміниться на краще, а поки маємо те, що маємо», — підкреслив він.

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