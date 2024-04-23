Пушилін ліквідує «адміністрацію голови ДНР». Частину співробітників звільнять

Так звану адміністрацію голови «ДНР» мають ліквідувати до 1 вересня 2024 року. Відповідний «указ» сьогодні підписав Денис Пушилін.



Згідно з папером, створюється ліквідаційна комісія, до неї увійде 7 осіб із числа «державних цивільних службовців адміністрації голови ДНР». Її склад має бути визначений протягом 5 днів з дня набрання чинності «указу». Комісію очолила Тетяна Антонова.



Ліквідаційна комісія має повідомити про звільнення «державних цивільних службовців та працівників, які заміщають посади, які не є посадами державної цивільної служби».



Процедура ліквідації має бути завершена не пізніше 1 вересня 2024 року.



Ліквідація «адміністрації голови ДНР» відбувається у зв'язку з тим, що восени 2022 року окупована територія Донецької області була анексована Росією. При цьому посада «голови ДНР» залишилася — у вересні 2023 року Дениса Пушиліна перепризначили за російською процедурою.