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У Смоленській області горить нафтобаза

Оновлено
24 квітня 2024, 08:38

У Смоленській області горить нафтобаза

Наслідок атаки БПЛА у Смоленській області. Фото: соцмережі Наслідок атаки БПЛА у Смоленській області. Фото: соцмережі

Сьогодні вночі, 24 квітня, у російській Смоленській області внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів спалахнули об'єкти нафтопереробної промисловості. Про це повідомляє губернатор регіону Василь Анохін та російський Telegram-канал Astra.

«Наш регіон знову перебуває під атакою українських БПЛА. Сили ППО ЗС Росії ведуть боротьбу з повітряними цілями. Ймовірно, внаслідок атаки противника по цивільних паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського та Ярцевського району сталися загоряння», — зазначив Анохін.

Місцеві жителі повідомляють, що горить нафтобаза у районі сіл Раздорово та Пригірське. Повідомляється про щонайменше 4-5 вибухів.

За уточненою інформацією, внаслідок атаки жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідують наслідки.

Раніше ми писали, що помічниця міністра оборони США д-р Селесті Волландер назвали атаки на російські НПЗ «ударами по цивільних цілях». Відео з відповіддю Волландер опублікував український кореспондент «Голосу Америки» у Пентагоні Остап Яриш.

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