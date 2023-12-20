СБУ объявила в розыск российского олигарха Фридмана

Михаил Фридман Фото/Forbes

Служба безопасности объявила подсакционного российского олигарха Михаила Фридмана в розыск в Украине.Об этом сообщается в розыскной базе МВД.

В карточке Фридмана указана дата исчезновения - 10 октября 2023 года, а также инкриминируемая статья Уголовного кодекса - ч. 3 ст. 110-2, то есть финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Как сообщалось, в начале сентября следователи СБУ сообщила Фридману о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).