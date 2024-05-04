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МВС Росії розшукує Зеленського та Порошенка

04 травня 2024, 16:19

МВС Росії розшукує Зеленського та Порошенка

Російське міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук одразу двох президентів України: чинного — Володимира Зеленського і п'ятого — Петра Порошенка.

 Російські ЗМІ розповсюдили скріншоти оголошень із сайту МВС РФ. На них зазначені публічні дані президентів, а також йдеться про те, що Зеленського та Порошенка розшукують за статтею Кримінального кодексу. Про яку статтю йдеться — не зазначено.

Раніше МВС Росії оголосило у розшук голову Міжнародного кримінального суду Петра Хофманського, його заступницю Лус дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддю Бертрама Шмітта.

 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей із окупованих територій України до Росії.

 

 

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