СБУ викрила російських агентів, які готували вбивство Зеленського

СБУ розкрила мережу російських агентів, які готували вбивство Зеленського та інших найвищих керівників держави. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) викрила мережу агентів, яка готувала вбивство Президента України Володимира Зеленського та інших представників найвищого військово-політичного керівництва країни. Про це сьогодні повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва Управління державної охорони (УДО). До складу мережі, діяльність якої ФСБ курирувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які «зливали» секретну інформацію Російській Федерації.

«Одним із завдань агентурної мережі був пошук виконавців плану ліквідації серед військовослужбовців, наближених до охорони Зеленського. Виконавці мали взяти Верховного головнокомандувача у заручники, а потім убити», — йдеться у повідомленні СБУ.

Також росіяни планували ліквідувати:

голову СБУ Василя Малюка;

керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирила Буданова;

інших високопосадовців.

Як приклад, противник планував ліквідувати Буданова перед Великоднем.

Повідомляється, що план полягав у тому, щоб завербований агент спостерігав за переміщенням особи під охороною та передавав необхідну інформацію. Після цього за координатами будинку, де перебувала ця особа, планувалося завдати ракетного удару.

«Потім збиралися атакувати дроном людей, які залишилися на місці поразки. Після цього росіяни планували вдарити ще однією ракетою, зокрема для знищення слідів», — додали в СБУ.

Озброєння для російського агента забезпечив полковник УДО. Він привіз до Києва FPV-дрони, заряди для РПГ-7, протипіхотні міни МОН-90.

СБУ фіксувала поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України. Зокрема, фіксувалися розмови потенційного виконавця теракту з «куратором» із Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

Обох зловмисників затримали.

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, про спецоперацію знало обмежене коло людей. Зокрема, її перебіг Малюк контролював особисто. Теракт, за його словами, мав стати «подарунком» очільникові Кремля Володимиру Путіну до інавгурації.

У СБУ заявили, що ФСБ Росії вкотре підтвердила статус терористичної організації. Організацією теракту займалися співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби. Йдеться про Максима Мишустіна, Дмитра Перліна, Олексія Корнєва.

СБУ додає, що Перлін у січні 2022 року став куратором «кротів», завербованих до повномасштабного вторгнення Росії. Перед цим ними опікувався Корнєв.

«Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавалися й кошти для агентів», — додали в СБУ.

У зловмисників провели обшуки, під час яких виявили та вилучили відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності.

Затриманим повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 — підготовка до терористичного акту.

Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у квітні українські правоохоронці у співпраці з органами правопорядку Республіки Польща затримали громадянина Польщі за підозрою у готовності діяти на користь спецслужб Російської Федерації, який пропонував замах на Президента України.