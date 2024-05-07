На фронті загинув наймолодший захисник «Азовсталі» Назарій Гринцевич

Назар Гринцевич. Фото: «Українська правда»

На війні загинув 21-річний Назарій Гринцевич із позивним «Грєнка». Він був наймолодшим захисником «Азовсталі» у Маріуполі. Про це повідомили у групі спеціального призначення «Контакт 12» бригади «Азов».

Відомо, що військовий загинув 6 травня. На якому напрямку не уточнюється.

Навесні 2022 року вінничанин Назарій Гринцевич три місяці захищав Маріуполь у складі тоді ще полку, а нині бригади «Азов». У травні потрапив до російського полону. Понад чотири місяці він пробув у колонії на тимчасово окупованій території Донецької області.

У вересні 2022 року він був одним із 215 українських військових, звільнених із полону в рамках великого обміну. Він був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Після визволення з полону Назарій заснував, ставши командиром, групу спецпризначення «Контакт 12» бригади «Азов». Цей підрозділ був створений переважно із захисників Маріуполя.