Верховная Рада приняла законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил военного учета и мобилизации

ВРУ увеличила штрафы за нарушение военного учета. Фото: Железняк / Telegram

В четверг, 9 мая, Верховная Рада Украины проголосовала в целом за законопроект №10379, в соответствии с которым увеличатся штрафы за нарушение правил воинского учета.



Его поддержали 256 парламентариев, отметил народный депутат Украины Ярослав Железняк из фракции «Голос» в своем Telegram-канале.



«Объективно, все изменения, которые обещал комитет внести о смягчении — сделали. Многие негативные нормы убрали», — подчеркнул нардеп.



К примеру, сейчас за отказ от повестки или неявку в военкомат штрафуют на 3400 - 8500 грн, новые штрафы могут быть такими: - в мирное время — от 5 100 до 8 500 грн (для гражданских), от 17 000 до 34 000 грн (должностные и юридические лица); - в военное время — от 17 000 до 25 500 грн и от 34 000 до 59 000 грн соответственно.

Цена нарушения правил воинского учета

Напомним, в среду, 8 мая, Верховная Рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных.