Верховна Рада ухвалила законопроєкт про збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації

ВРУ збільшило штрафи за порушення військового обліку. Фото: Залізняк / Telegram

У четвер, 9 травня, Верховна Рада України проголосувала в цілому за законопроєкт №10379, відповідно до якого збільшаться штрафи за порушення правил військового обліку.



Його підтримали 256 парламентаріїв, зазначив народний депутат України Ярослав Железняк з фракції «Голос» у своєму Telegram-каналі.



«Обʼєктивно, всі зміни які обіцяв комітет внести про помʼякшення - зробили. Багато негативних норм прибрали», — наголосив нардеп.



Наприклад, зараз за відмову від повістки чи неявку до військкомату штрафують на 3400 - 8500 грн, нові штрафи можуть бути такими: - у мирний час - від 5 100 до 8 500 грн (для цивільних), від 17 000 до 34 000 грн (посадові та юридичні особи); - у воєнний час – від 17 000 до 25 500 грн та від 34 000 до 59 000 грн відповідно.

Ціна порушення правил військового обліку

Нагадаємо, у середу, 8 травня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій ув'язнених.