По всей Украине аварийно отключают свет

На всей территории Украины аварийно отключают свет

Во всех украинских областях сегодня, 15 мая, вводятся аварийные отключения промышленных и бытовых потребителей электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».

Отмечается, что контролируемые графики отключения будут применяться с 6:40 до 09:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

«Причина — увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов», — пояснили в «Укрэнерго».

Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Накануне вечером по всей территории Украины были введены аварийные отключения света. Как позже объяснил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, это связано с похолоданием и тем, что украинцы стали использовать обогреватели.