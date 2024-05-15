По всій Україні аварійно вимикають світло

На всій території України аварійно вимикають світло

В усіх українських областях сьогодні, 15 травня, запроваджуються аварійні відключення промислових та побутових споживачів електроенергії. Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що контрольовані графіки відключень застосовуватимуться з 6:40 до 09:00. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

«Причина — збільшення дефіциту електроенергії внаслідок зростання споживання через похолодання на тлі наслідків російських обстрілів»,— пояснили в «Укренерго».

Також сьогодні з 00:00 до 24:00 для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності.

Напередодні ввечері на всій території України запровадили аварійні відключення світла. Як пояснив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, це пов'язано з похолоданням та тим, що українці почали вмикати обігрівачі.