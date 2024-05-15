ЗСУ мали успіх на Курахівському напрямку та частково витіснили війська Росії з Вовчанська

Українська армія досягла успіху на Курахівському напрямку та частково витіснила росіян із Вовчанська. Фото: Генштаб ЗСУ

На Курахівському напрямку українські війська не допустили втрат позицій. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

На цьому напрямку ситуація контрольована, бої продовжуються. Силами окремих підрозділів українські захисники здійснювали заходи щодо покращення тактичного становища та мали успіх.

Також, за даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України відбили наступальні дії російських окупантів у районі Вовчанська. ЗСУ частково витіснили сили РФ із міста. Тривають оборонні дії на північних та північно-західних околицях Вовчанська. Інформація щодо втрат противника уточнюються.

Нагадаємо, що ЗСУ покращили тактичне становище на Лиманському напрямку.