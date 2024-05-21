Війська РФ скинули чотири КАБи на селище Золочів: зруйновані дитячий садок, ринок та будинки

Сьогодні Росія скинула чотири КАБи на Золочівську громаду. Про це в ефірі «Єдиних новин» розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Зруйнований місцевий ринок, де виникла пожежа у торговельних павільйонах, пошкоджені дитячий садочок, школа, п'ять двоповерхових багатоквартирних будинків, а також приватні домоволодіння. На цю хвилину — без постраждалих», — заявив Синєгубов.
На село Золочів росіяни скинули КАБи. Фото: Синєгубов / Telegram
На село Золочів росіяни скинули КАБи. Фото: Синєгубов / Telegram
На село Золочів росіяни скинули КАБи. Фото: Синєгубов / Telegram
На село Золочів росіяни скинули КАБи. Фото: Синєгубов / Telegram
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