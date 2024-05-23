Військову частину в Краснодарському краї РФ атакували безпілотники — ЗМІ

Сьогодні вранці, 23 травня, дрони атакувала військову частину у Краснодарському краї Російської Федерації. Внаслідок інциденту почалася пожежа. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.



«БПЛА атакували в/год 818-го окремого радіотехнічного центру в Краснодарському краї», — йдеться у повідомленні.





Відомо, що у селищі Глибокий Краснодарського краю безпілотники атакували територію в/ч 41003. Після удару виникла пожежа, чи є постраждалі — наразі невідомо.



В ASTRA зазначили, що ця військова частина входить до складу 818-го окремого радіотехнічного центру.



Раніше ми писали, що 23 травня над Казанню (Республіка Татарстан — РФ) помітили невідомий безпілотник. Через це відбувається евакуація співробітників казанського хімічного підприємства «Оргсинтез».