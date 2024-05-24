Удар С-300 по друкарні у Харкові: загинуло 7 людей, згоріло 50 тисяч книг

Росія вдарила С-300 по друкарні у Харкові: 7 загиблих. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час вчорашнього удару Росії по Харківській області загинули та були поранені люди, зруйнована друкарня та спалені 50 тисяч книг.







«Це демонструє, що Росія воює з людяністю і всіма аспектами нормального життя. Російські терористи вбивають дорослих і дітей, руйнують міста й села, залишаючи випалені плями там, де колись було нормальне життя. Російський терор має програти. І для цього потрібно лише одне – рішучість світових лідерів», — написав український президент у соцмережах.



Він знову зазначив, що для протистояння російській агресії Україні необхідна достатня протиповітряна оборона українських міст і громад, досить далекобійні можливості наших воїнів та доволі сміливі політичні рішення.



За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу С-300 горів цех друкарського підприємства, загинуло семеро людей, а також 21 особа постраждала.



Нагадаємо, за добу російські окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області.