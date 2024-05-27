Евросоюз ввел санкции против Медведчука

ЕС ввел санкции против Медведчука. Фото: ТАСС

Сегодня, 27 мая, Европейский союз по запросу Чехии ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Голос Европы (Voice of Europe). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Чехии.



В ведомстве уточнили, что по предложению Чешской Республики три организации, работающие на кремлевский режим, были внесены в санкционный список ЕС.



Первым в санкционном списке значится интернет-портал Voice of Europe, который Россия использовала для влияния на выборы в Европарламент.



Также в список попали бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук, которые руководят пропагандисткой платформой.



«Все ограничения, уже введенные Чешской Республикой, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС», — говорится в сообщении.



Санкции предусматривают запрет на въезд и транзит через все страны-члены ЕС. Однако активы и экономические ресурсы всех трех подсанкционных лиц заморожены на всей территории Европейского Союза.



Напомним, в апреле СБУ задержала Виктора Медведчука после его бегства из-под домашнего ареста в начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. В рамках первого уголовного производства 11 мая 2021 года Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

Осенью 2022 года его передали России в обмен на две сотни украинских военных. После этого Медведчук осел вместе с супругой Оксаной Марченко в Москве.



Ранее мы писали, что 28 марта власти Чехии ввели санкции против новостного сайта Voice of Europe и Виктора Медведчука, который его спонсировал.