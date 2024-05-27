Євросоюз запровадив санкції проти Медведчука

ЄС запровадив санкції проти Медведчука. Фото: ТАРС

Сьогодні, 27 травня, Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції щодо колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання «Голос Європи» (Voice of Europe). Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ Чехії.



У відомстві уточнили, що на пропозицію Чеської Республіки три організації, які працюють на кремлівський режим, були внесені до списку санкцій ЄС.



Першим у списку санкцій значиться інтернет-портал Voice of Europe, який Росія використала для впливу на вибори до Європарламенту.



Також до цього переліку потрапили бізнесмени Артем Марчевський та Віктор Медведчук, які керують пропагандистською платформою.



«Усі обмеження, вже запроваджені Чеською Республікою, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС», — йдеться у повідомленні.



Санкції передбачають заборону на в'їзд та транзит через усі країни-члени ЄС. Проте активи та економічні ресурси всіх трьох підсанкційних осіб заморожені на всій території Європейського Союзу.



Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Віктора Медведчука після його втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У межах першого кримінального провадження 11 травня 2021 року Медведчуку повідомили про підозру в держзраді та замах на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

Восени 2022 року Медведчука передали Росії в обмін на дві сотні українських військових. Після цього він залишився разом із дружиною Оксаною Марченко у Москві.



Раніше ми писали, що 28 березня влада Чехії запровадила санкції проти сайту новин Voice of Europe і Віктора Медведчука, який його спонсорував.