В Покровской громаде в гараже сгорели четыре человека

В Покровском районе Донецкой области при пожаре в гараже скончались четверо мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Отмечается, что трагедия произошла 27 мая вечером в городе Белозерское. На место происшествия выехали спасатели 34 государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установили, что происходит горение внутри частного гаража.



«Во время тушения пожара внутри гаража были обнаружены тела четырех мужчин. В 01:00 спасатели ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м», — говорится в сообщении.



Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за 25 мая спасатели ликвидировали 9 пожаров. Отметим, что 3 из них возникли в результате атак со стороны российских оккупантов.