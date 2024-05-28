Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Покровській громаді в гаражі згоріли чотири людини

28 травня 2024, 16:56

У Покровській громаді в гаражі згоріли чотири людини

У Покровському районі Донецької області під час пожежі в гаражі загинули четверо чоловіків. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що трагедія сталася 27 травня увечері у місті Білозерське. На місце події виїхали рятувальники 34 державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття встановили, що відбувається горіння всередині приватного гаража.

«Під час гасіння пожежі всередині гаража було виявлено тіла чотирьох чоловіків. О 01:00 рятувальники ліквідували загоряння на площі 10 кв. м», — йдеться у повідомленні.

Причини та обставини події встановлюються.

Раніше ми писали, що на Донеччині за 25 травня рятувальники ліквідували 9 пожеж. Зазначимо, що три з них виникли в результаті атак з боку російських окупантів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Організації
ДСНС
Події
Пожежа

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:58
СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі
23:09
Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації
22:49
«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли
21:33
В окупації росгвардійці затримали 7 людей нібито за допомогу ЗСУ
21:10
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
20:22
У Макіївці облили фарбою пам'ятник загиблому бойовику «ДНР»
16:50
РФ розгорнула масштабну інформаційну кампанію до річниці початку боїв за Донецький аеропорт. Що відомо
23:00
Головне за день: Число загиблих у Харкові зросло до 14. Окупанти захопили село Уманське
12:59
На окупованій Донеччині постраждав чоловік під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
23:15
Головне за день: Ракетний удар по Харкову. Нові жертви у Донецькій області
15:45
Бракує бензину та захисту: пропагандистка розповіла про ситуацію в лавах окупантів на Луганщині
09:15
«ДНР» заявила про нічний обстріл окупованого Донецька
23:28
Головне за день: Контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Путін знову говорить про переговори
20:10
Окупований Донецьк зазнав обстрілу: поранені троє людей (доповнено)
20:00
У лавах «ДНР» почалися чистки, Росія скорочує зарплати вчителям на окупованій частині Херсонщини — дайджест ►
14:33
Присягнула на вірність агресору: псевдопрокурор так званої ЛНР отримала максимальний термін
13:32
«Верховний суд ДНР» оголосив довічний вирок військовим ЗСУ: окупанти їх звинувачують у «замаху на вбивство»
11:53
З'явилося відео знищення батареї С-400 на окупованій Донеччині
08:40
Російська армія втратила за добу понад 1200 військових та 80 одиниць техніки
23:34
Головне за день: Росія обстріляла Харків. Між «Л/ДНР» та РФ встановили спецзону
усі новини
17:18
У Києві помер засновник «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко
16:58
СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі
16:56
У Покровській громаді в гаражі згоріли чотири людини
16:28
Понад 600 ув`язнених приєдналися до лав ЗСУ — Мін'юст
16:08
«Зливала» позиції ЗСУ під Слов'янськом та закликала вбивати українських полонених: СБУ затримала інформаторку РФ
15:33
Найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку, триває 8 боєзіткнень — Генштаб
14:57
Армія РФ вдарила авіабомбою по околицях Дружківки: троє людей постраждали, серед них дитина
13:56
Україна має перемогти, дипломатичний шлях ми запропонували — Зеленський
12:52
Чи існує загроза наступу з Білорусі: відповідь ЦПД
12:28
Нідерланди планують зібрати Patriot для України спільно з країнами-союзниками
11:59
Україна та Бельгія уклали угоду про гарантії безпеки
11:20
На Лиман скинули чотири авіабомби, у Калинівці дроном зруйнували будинок: поліція показала наслідки атак росіян
10:44
Бельгія поставить Україні 30 літаків F-16: перші з'являться до кінця року
09:59
В Одеському ТЦК пояснили затримання головного редактора видання «Економічна правда»
09:24
Один загиблий та троє постраждалих унаслідок обстрілів РФ за добу на Донеччині
09:12
Сили ППО збили всі дрони, якими атакувала армія РФ
23:15
Росія підтвердила, що утримує в полоні українську журналістку Вікторію Рощину
23:09
Головне за день: Удар по базі росармії у Луганську. Затримання людей в окупації
22:49
«ДНР»: П'ятьох людей поранено через обстріли
21:33
В окупації росгвардійці затримали 7 людей нібито за допомогу ЗСУ
усі новини
ВІДЕО
Війська РФ вдарили по Олексієво-Дружківці. Фото: Новини Донбасу Армія РФ вдарила авіабомбою по околицях Дружківки: троє людей постраждали, серед них дитина
28 травня, 14:57
Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа Вибухи у Луганську: в окупованому місті велика пожежа
27 травня, 21:10
Порятунок тяжко пораненого чоловіка в Красногорівці. Фото: кадр із відео «Пробило легеню навиліт»: у Красногорівці поліцейські під жорстокими обстрілами РФ врятували пораненого чоловіка
27 травня, 15:01
Момент удару по «Епіцентру». Кадр із відео Момент удару по «Епіцентру» у Харкові – відео з камер спостереження
26 травня, 22:12
Наслідки обстрілу гіпермаркету у Харкові. Фото: прокуратура Удари по Харкову 25 травня: 5 людей загинуло, 59 постраждали, ще 17 безвісти зникли
25 травня, 23:35
Наслідки обстрілу у Білгороді. Фото: соцмережі Бєлгород та околиці потрапили під обстріли: є загиблі та поранені
25 травня, 23:28
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір