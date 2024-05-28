У Покровській громаді в гаражі згоріли чотири людини

У Покровському районі Донецької області під час пожежі в гаражі загинули четверо чоловіків. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



Зазначається, що трагедія сталася 27 травня увечері у місті Білозерське. На місце події виїхали рятувальники 34 державної пожежно-рятувальної частини. Після прибуття встановили, що відбувається горіння всередині приватного гаража.



«Під час гасіння пожежі всередині гаража було виявлено тіла чотирьох чоловіків. О 01:00 рятувальники ліквідували загоряння на площі 10 кв. м», — йдеться у повідомленні.



Причини та обставини події встановлюються.



Раніше ми писали, що на Донеччині за 25 травня рятувальники ліквідували 9 пожеж. Зазначимо, що три з них виникли в результаті атак з боку російських окупантів.