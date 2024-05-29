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В Україні викрили велику систему катувань ув'язнених – розпочато розслідування

29 травня 2024, 23:08

В Україні викрили велику систему катувань ув'язнених – розпочато розслідування

Катування у в'язниці. Кадр з відео Катування у в'язниці. Кадр з відео

Правоохоронці викрили численні факти тортур щодо ув'язнених у низці регіонів України. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, четирьом посадовцям на Полтавщині вже оголосили підозри.

 У Полтавській області повідомили про підозру у застосуванні тортур чотирьом посадовим особам Божківської виправної колонії № 16.

«Під час розслідування викрито численні факти знущань та побиття осіб, які відбувають покарання в колоніях. Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами посадових осіб колонії, продовжується», — повідомили у ГБР.

Тим, хто лише надходив до колонії, загрожували поселенням серед «відторгнутих». Ув'язнених били доти, доки не ламали їхню волю та змушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв.

Новоприбулих засуджених змушували прибирати підлогу та фіксували цей процес на відеокамеру. У разі відмови застосовували тортури: били руками, ногами, гумовими палицями, ціпками по різних частинах тіла, викручували руки тощо. Серед іншого, наприклад, задокументовано факт завдання більш ніж 200 ударів одному з засуджених.

Також у розпорядженні слідства є відеофайли, на яких зафіксований момент завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих ув'язнених Божківської виправної колонії. Експертиза підтвердила справжність відео, його долучили до матеріалів виробництва як один із доказів протиправних дій працівників колонії.

У матеріалах також містяться інші факти тортур у цій та інших виправних установах, які зараз є предметом дослідження.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Також перевірку проводять щодо керівника цієї Божківської колонії.

 «Окрім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих установах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі», — повідомили в ГБР.

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