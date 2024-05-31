Російські окупанти обстріляли селище Дробишеве на Донеччині: постраждали троє людей

31 травня армія РФ обстріляла селище Дробишеве Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За словами Мєдвєдєвої, внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

«Двом жінкам 51 та 82 років та 75-річному чоловікові надали медичну допомогу. Одну з постраждалих у стані середньої тяжкості госпіталізували», – сказала речниця облпрокуратури.

Вона зазначила, що у селищі зруйновані три житлові будинки, ще сім – пошкоджені.

Нагадаємо, що 28 травня авіація РФ скинула авіабомби на житловий квартал у центрі міста Торецьк Донецької області – двоє людей загинули, ще троє поранені.