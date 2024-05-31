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Окуповані селища Старомихайлівка та Луганське потрапили під обстріл: є жертви

31 травня 2024, 18:27

Окуповані селища Старомихайлівка та Луганське потрапили під обстріл: є жертви

На окупованій Донеччині відбувся обстріл. Фото: ДАН На окупованій Донеччині відбувся обстріл. Фото: ДАН

Сьогодні, 31 травня, на окупованій території Донецької області лунали вибухи, є інформація про «прильоти». Зокрема, у селищах Старомихайлівка та Луганське є жертви, також одна людина з травмами доправлена до медичного закладу. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.

Як зазначається, у Старомихайлівці внаслідок обстрілів повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджено господарські будівлі, два легкові автомобілі на вул. Івана Марченка, Фрунзе та Калініна. Також є загиблі — дві жінки та чоловік. Ще одній жінці діагностували контузію, її доправили до донецької лікарні.

Крім того, у селищі Луганське загинула пенсіонерка.

Раніше ми писали, що тимчасово окуповане селище Олександрівка, яке знаходиться під контролем самопроголошеної «ДНР» 29 травня потрапило під обстріл . Є постраждалий.

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