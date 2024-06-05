Российские оккупанты признались в обстрелах жилых домом в Мариуполе — горсовет

Оккупанты признаются в собственных преступлениях в Мариуполе. Фото: соцсети

Российские оккупанты не упускают возможности, чтобы рассказать о якобы преступлениях ВСУ в Мариуполе в начале полномасштабной войны. Недавно россиянин вспомнил, как Силы обороны из танков обстреливали жилой дом, однако на видео можно увидеть, что это был российский танк с буквой «z». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



В ведомстве отметили, что захватчики пытались снять пропагандистское видео о преступлениях украинских военных, но показали правду. На видео один из оккупантов рассказывает, как танки заезжали во дворы местных жителей и стреляли прямо по домам, однако это оказались танки ВС РФ.



«Ни одна российская пропаганда не может скрыть правду о преступлениях оккупантов. Мариупольцы помнят, кто принес в их город смерть и разрушения», — говорится на сайте горсовета.



Согласно нормам международного гуманитарного права, стороны конфликта обязаны защищать гражданское население и не использовать его в качестве живого щита. Размещение военной техники в жилых районах является нарушением этих норм.

Отметим, что в мае 2022 года после почти трехмесячной осады и кровопролитных боев Мариуполь оккупировали российские войска.