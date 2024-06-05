Російські окупанти зізналися в обстрілах житлових будинків у Маріуполі — міськрада

Окупанти зізнаються у власних злочинах у Маріуполі. Фото: соцмережі

Російські окупанти не втрачають можливості, щоб розповісти про нібито злочини ЗСУ у Маріуполі на початку повномасштабної війни. Нещодавно росіянин згадав, як Сили оборони з танків обстрілювали житловий будинок, проте на відео можна побачити, що це був російський танк з буквою «z». Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



У відомстві зазначили, що загарбники намагалися зняти пропагандистське відео про злочини українськиї військових, але показали правду. На відео один із окупантів розповідає, як танки заїжджали у двори місцевих мешканців та стріляли прямо по домівках, проте це виявилися танки ЗС РФ.



«Жодна російська пропаганда не може приховати правди про злочини окупантів. Маріупольці пам'ятають, хто приніс у їхнє місто смерть та руйнування», — йдеться на сайті міськради.



Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, сторони конфлікту зобов'язані захищати громадянське населення і не використовувати його живим щитом. Розміщення військової техніки у житлових районах є порушенням цих норм.



Зазначимо, що у травні 2022 року після майже тримісячної облоги та кровопролитних боїв Маріуполь окупували російські війська.