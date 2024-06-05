Пытали жителей, чтобы «выбить» информацию о ВСУ: сотрудники Мариупольского СИЗО могут получить срок

СБУ завершила досудебное расследование в отношении сотрудников Мариупольского СИЗО, которые издевались над заключенными. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Служба безопасности собрала достаточную доказательную базу в отношении работников захваченного Мариупольского следственного изолятора, участвовавших в пытках мирных жителей из числа заключенных.

Речь идет о руководителе пенитенциарного учреждения, двух заместителей начальника СИЗО, руководителе оперативного отдела и инспекторе отдела режима и охраны.

Так, сотрудники исправительных колоний оккупированных территорий Донецкой области «продолжили карьеру» в захваченном Мариуполе. В феврале 2022 года после перехода учреждения под контроль оккупационных властей России они вызвали на «допрос» заключенных из числа бывших украинских военнослужащих.

В застенках к людям применяли многочисленные пытки, чтобы «выбить» из них информацию о ВСУ. В частности, сотрудники СИЗО угрожали осужденным казнью, избивали прикладами автоматов и требовали петь гимн России. За отказ – жестоко избивали и физически издевались.

Доказательства их причастности к пыткам собрали во время допросов потерпевших. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по:

ч. 2, 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц);

ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ);

ч.1 ст. 111-2 (пособничество стране-агрессору).

Материалы уголовного производства направили в суд для рассмотрения по существу. Вскоре фигурантов объявят в розыск.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении «детскому омбудсмену ЛНР» Инне Мищенко, которая может быть причастна к депортации детей в РФ.