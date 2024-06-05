Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Пытали жителей, чтобы «выбить» информацию о ВСУ: сотрудники Мариупольского СИЗО могут получить срок

05 июня 2024, 19:50

Пытали жителей, чтобы «выбить» информацию о ВСУ: сотрудники Мариупольского СИЗО могут получить срок

СБУ завершила досудебное расследование в отношении сотрудников Мариупольского СИЗО, которые издевались над заключенными. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Служба безопасности собрала достаточную доказательную базу в отношении работников захваченного Мариупольского следственного изолятора, участвовавших в пытках мирных жителей из числа заключенных.

Речь идет о руководителе пенитенциарного учреждения, двух заместителей начальника СИЗО, руководителе оперативного отдела и инспекторе отдела режима и охраны.

Так, сотрудники исправительных колоний оккупированных территорий Донецкой области «продолжили карьеру» в захваченном Мариуполе. В феврале 2022 года после перехода учреждения под контроль оккупационных властей России они вызвали на «допрос» заключенных из числа бывших украинских военнослужащих.

В застенках к людям применяли многочисленные пытки, чтобы «выбить» из них информацию о ВСУ. В частности, сотрудники СИЗО угрожали осужденным казнью, избивали прикладами автоматов и требовали петь гимн России. За отказ – жестоко избивали и физически издевались.

Доказательства их причастности к пыткам собрали во время допросов потерпевших. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрениях по:

  • ч. 2, 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц);
  • ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 7 ст. 111-1 (оказание незаконным вооруженным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ);
  • ч.1 ст. 111-2 (пособничество стране-агрессору).

Материалы уголовного производства направили в суд для рассмотрения по существу. Вскоре фигурантов объявят в розыск.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении «детскому омбудсмену ЛНР» Инне Мищенко, которая может быть причастна к депортации детей в РФ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Донецкая область Мариуполь
Прочее
Пытки Оккупация Заключенные Сизо Допрос Информация
Организации
СБУ Всу

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:50
Пытали жителей, чтобы «выбить» информацию о ВСУ: сотрудники Мариупольского СИЗО могут получить срок
18:32
В Мариуполе россияне в панике меняют позиции и перебрасывают ПВО в Крым – «Атеш»
17:35
Сырский назвал основную цель ВСУ после инспекции Восточного фронта
16:57
Российские оккупанты признались в обстрелах жилых домом в Мариуполе — горсовет
15:58
В ВСУ рассказали о запланированных ударах по Крымскому мосту
13:33
Российский пропагандист Стешин сочинил фейк о «поимке последнего защитника Азовстали»
11:34
Сбербанк России рассказал о начале роботы на оккупированном Донбассе
10:48
Российские военные пытаются выйти на трассу между Марьинкой и Угледаром в Донецкой области
09:59
Российский суд оправдал боевиков, воевавших на Донбассе и обвиняемых в разбойных нападениях
23:40
Главное за день: Ракетный удар по Днепру. Похищенные на Херсонщине не выходят на связь
23:13
В Мариуполе на пляж вынесло мертвого дельфина. Мэрия обвинила РФ в загрязнении моря
22:52
СБУ сообщила о подозрении «детскому омбудсмену ЛНР»: она может быть причастна к депортации детей в РФ
22:21
«Жители города бьют тревогу»: оккупированный Мариуполь заливает канализационными отходами
16:35
В оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что он «забрался на монумент и присел на корточки»
14:59
В оккупированном Севастополе россияне установили ЗРК С-300 рядом с жилыми домами
13:37
Украина готовится нанести новый удар по Крымскому мосту — Bild
11:34
В оккупированных Луганске, Донецке и Мариуполе появятся отделения российского банка ВТБ
10:58
В Херсонской области похищенные оккупантами мирные жители полгода не выходят на связь с родными
09:59
Россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки, по Дружковке били из «Смерчей»
23:50
«ДНР»: Пять женщин ранены и одна погибла за сутки в результате боевых действий
все новости
20:20
Войска России из артиллерии ударили по поселку в Донецкой области: есть погибшая
19:50
Пытали жителей, чтобы «выбить» информацию о ВСУ: сотрудники Мариупольского СИЗО могут получить срок
18:50
Украина вернула шесть детей из оккупации
18:40
РФ не сбавляет обороны на Покровском направлении, на Северском — боестолкновений возросло до шести: Генштаб
18:32
В Мариуполе россияне в панике меняют позиции и перебрасывают ПВО в Крым – «Атеш»
17:49
Часов Яр стал ловушкой для российской армии – Forbes
17:35
Сырский назвал основную цель ВСУ после инспекции Восточного фронта
16:57
Российские оккупанты признались в обстрелах жилых домом в Мариуполе — горсовет
16:43
«Ребенок в истерике»: полиция спасла семью з пятилетней девочкой из обстрелянного поселка на Донетчине
15:58
В ВСУ рассказали о запланированных ударах по Крымскому мосту
15:27
В ГУР прокомментировали информацию о бронежилете Путина
15:10
17-летние за рубежом получат отсрочку от военного учета: Кабмин готовит постановление
13:58
Танки, БТРы, БМП и российские военные: пограничники нанесли потери армии РФ под Бахмутом
13:33
Российский пропагандист Стешин сочинил фейк о «поимке последнего защитника Азовстали»
12:14
Света может не быть по 10 часов в сутки: заявления экспертов
11:59
Армия РФ утром ударила по Донетчине: есть жертва и пострадавшие
11:34
Сбербанк России рассказал о начале роботы на оккупированном Донбассе
10:58
РФ скинула на Курахово авиабомбу, а в Лимане повредила жилые дома: Филашкин показал последствия атак
10:48
Российские военные пытаются выйти на трассу между Марьинкой и Угледаром в Донецкой области
09:59
Российский суд оправдал боевиков, воевавших на Донбассе и обвиняемых в разбойных нападениях
все новости
ВИДЕО
Оккупанты признаются в собственных преступлениях в Мариуполе. Фото: соцсети Российские оккупанты признались в обстрелах жилых домом в Мариуполе — горсовет
05 июня, 16:57
Спасение семьи с ребенком из поселка Дробышево. Фото: Национальная полиция в Донецкой области «Ребенок в истерике»: полиция спасла семью з пятилетней девочкой из обстрелянного поселка на Донетчине
05 июня, 16:43
В Днепре утром прозвучали взрывы. Фото: Днепр оперативный/Telegram Россияне утром ударили ракетами по Днепру, есть пострадавшие
04 июня, 08:01
Последствия удара HIMARS по российской ПВО в Белгородской области. Фото: «Досье шпиона» ВСУ из HIMARS ударили по российской ПВО в Белгородской области: поражены ЗРК С-300/400
03 июня, 13:43
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил об издевательствах российских солдат над украинскими военнопленными. Фото: Новости Донбасса Омбудсмен рассказал об издевательствах российских солдат над украинскими военнопленными
03 июня, 07:30
БМП раздавил автомобиль в Макеевке. Фото: соцсети В Макеевке БМП российских военных раздавила автомобиль
02 июня, 19:29

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор