Катували мешканців, щоб «вибити» інформацію про ЗСУ: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати термін

СБУ завершила досудове розслідування стосовно співробітників Маріупольського СІЗО, які знущалися з ув'язнених. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.
Служба безпеки зібрала достатню доказову базу щодо працівників захопленого Маріупольського слідчого ізолятора, які брали участь у тортурах мирних жителів з-поміж ув'язнених.
Йдеться про керівника пенітенціарної установи, двох заступників начальника СІЗО, керівника оперативного відділу та інспектора відділу режиму та охорони.
Так, співробітники виправних колоній окупованих територій Донецької області «продовжили кар'єру» у захопленому Маріуполі. У лютому 2022 року після переходу установи під контроль окупаційної влади Росії вони викликали на «допит» ув'язнених з-поміж колишніх українських військовослужбовців.
У катівнях до людей застосовували численні тортури, щоб «вибити» з них інформацію про ЗСУ. Зокрема, співробітники СІЗО погрожували засудженим стратою, били прикладами автоматів та вимагали співати гімн Росії. За відмову – жорстоко били та фізично знущалися.
Докази їхньої причетності до тортур зібрали під час допитів потерпілих. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за:
Матеріали кримінального провадження направили до суду для розгляду по суті. Незабаром фігурантів оголосять у розшук.
Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «дитячому омбудсмену ЛНР» Інні Міщенко, яка може бути причетна до депортації дітей до РФ.
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