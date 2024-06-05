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Катували мешканців, щоб «вибити» інформацію про ЗСУ: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати термін

05 червня 2024, 19:50

Катували мешканців, щоб «вибити» інформацію про ЗСУ: співробітники Маріупольського СІЗО можуть отримати термін

СБУ завершила досудове розслідування стосовно співробітників Маріупольського СІЗО, які знущалися з ув'язнених. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

Служба безпеки зібрала достатню доказову базу щодо працівників захопленого Маріупольського слідчого ізолятора, які брали участь у тортурах мирних жителів з-поміж ув'язнених.

Йдеться про керівника пенітенціарної установи, двох заступників начальника СІЗО, керівника оперативного відділу та інспектора відділу режиму та охорони.

Так, співробітники виправних колоній окупованих територій Донецької області «продовжили кар'єру» у захопленому Маріуполі. У лютому 2022 року після переходу установи під контроль окупаційної влади Росії вони викликали на «допит» ув'язнених з-поміж колишніх українських військовослужбовців.

У катівнях до людей застосовували численні тортури, щоб «вибити» з них інформацію про ЗСУ. Зокрема, співробітники СІЗО погрожували засудженим стратою, били прикладами автоматів та вимагали співати гімн Росії. За відмову – жорстоко били та фізично знущалися.

Докази їхньої причетності до тортур зібрали під час допитів потерпілих. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри за:

  • ч. 2, 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб);
  • ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 7 ст. 111-1 (надання незаконним збройним формуванням країни-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ);
  • ч. 1 ст. 111-2 (допомога країні-агресору).

Матеріали кримінального провадження направили до суду для розгляду по суті. Незабаром фігурантів оголосять у розшук.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру «дитячому омбудсмену ЛНР» Інні Міщенко, яка може бути причетна до депортації дітей до РФ.

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