В Украине отменили графики отключения электроэнергии на 9 июня

По всей Украине сегодня, 9 июня, отменили отключения электроэнергии. Поэтому не будут применять графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



«Сегодня, 9 июня применение графиков почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей не прогнозируется», — отметили в соцсети.

В ведомстве отметили, что причиной является снижение потребления электроэнергии в выходной день и возвращение в работу энергоблока АЭС.



В случае изменения ситуации украинцев обязательно проинформируют дополнительно.

Ранее мы писали, что председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в Украине продолжают фиксировать сложную ситуацию в энергосистеме из-за повреждений, нанесенных российскими обстрелами. Уже в июле возможны отключения света на 10 часов.