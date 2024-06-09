Более 1200 российских солдат и 26 танков: в Генштабе сообщили о потерях армии РФ за сутки

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 1 270 своих военных убитыми и ранеными. Кроме того, Сиды обороны ликвидировали огромное количество военной техники, в частности, 26 танков, 26 боевых бронированных машин и 60 артиллерийских машин. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:
Всего с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 518 560 военных.
Ранее мы писали, что украинские военнослужащие с помощью дронов обстреливают позиции российских оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области.
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