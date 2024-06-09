Более 1200 российских солдат и 26 танков: в Генштабе сообщили о потерях армии РФ за сутки

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли 1 270 своих военных убитыми и ранеными. Кроме того, Сиды обороны ликвидировали огромное количество военной техники, в частности, 26 танков, 26 боевых бронированных машин и 60 артиллерийских машин. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.24 ориентировочно составили:

личного состава - 518560 (+1270) человек ликвидировано;

танков - 7869 (+26) ед;

боевых бронированных машин - 15131 (+26) ед.;

артиллерийских систем - 13593 (+60) ед.;

РСЗО - 1097 (+2) ед.;

средства ПВО - 836 (+2) ед.;

самолетов - 357 ед.;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10982 (+37) ед.;

крылатых ракет - 2277 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 18562 (+78) ед;

специальной техники - 2253 (+5) ед.





Всего с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла 518 560 военных.

Ранее мы писали, что украинские военнослужащие с помощью дронов обстреливают позиции российских оккупантов в районе Новомихайловки Донецкой области.