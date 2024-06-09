Понад 1200 російських солдатів та 26 танків: у Генштабі повідомили про втрати армії РФ за добу

Минулої доби російські окупанти втратили 1 270 своїх військових убитими та пораненими. Крім того, Сили оборони ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема, 26 танків, 26 бойових броньованих машин та 60 артилерійських машин. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:
Усього з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 518 560 військових.
Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою дронів обстрілюють позиції російських окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині.
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