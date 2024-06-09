Понад 1200 російських солдатів та 26 танків: у Генштабі повідомили про втрати армії РФ за добу

Минулої доби російські окупанти втратили 1 270 своїх військових убитими та пораненими. Крім того, Сили оборони ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема, 26 танків, 26 бойових броньованих машин та 60 артилерійських машин. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 518 560 (+1 270) осіб ліквідовано;

танків – 7 869 (+26) од.;

бойових броньованих машин – 15 131 (+26) од.;

артилерійських систем – 13 593 (+60) од.;

РСЗВ - 1 097 (+2) од.;

засобів ППО – 836 (+2) од.;

літаків – 357 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 982 (+37) од.;

крилатих ракет – 2 277 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 562 (+78) од.;

спеціальної техніки – 2 253 (+5) од.





Усього з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила 518 560 військових.

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою дронів обстрілюють позиції російських окупантів поблизу Новомихайлівки на Донеччині.