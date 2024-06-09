Российские оккупанты несут наибольшие потери на Покровском направлении: детали

Российские войска по состоянию на 11:00 9 июня атакуют по всей линии фронта, Покровское направление остается самым активным, в то же время армия РФ несет большие потери и в технике, и в живой силе. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В ведомстве отметили, что на Покровском направлении российские оккупанты совершили 14 попыток вытеснить ВСУ с занимаемых позиций в районах Евгеновки, Новоалександровки, Новопокровского и Яснобродовки. Из них шесть — еще продолжается.



«Оккупанты здесь потеряли более 450 убитыми и ранеными, пять ББМ, семь артсистем, одну зенитную установку и шесть автомобилей. Поврежден танк, четыре артсистемы и шесть автомобилей врага», — говорится в сообщении.



Ситуация на других направлениях:



На Харьковском направлении отражены две атаки российских оккупантов в районах Волчанска и Липцов.



На Купянском направлении продолжаются шесть штурмовых действий в районах Петропавловки, Песчаного, Берестового и Невского. Ситуация контролируемая.



На Лиманском направлении сейчас продолжаются три атаки захватчиков в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение в районе Тернов отбито.



На Северском направлении происходит бой в районе Выемки.



На Краматорском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения в районах Ивановского и Клещиевки.



На Кураховском направлении попытка оккупантов продвинуться в районе Парасковеевки успеха не имела. Продолжаются две атаки в районе Красногоровки.



На Ореховском направлении армия РФ потерпела неудачу во время штурма наших позиций в районе Малой Токмачки.



На Приднепровском направлении отбита атака в районе Крынок.



Ранее мы писали, что за 8 июня российские оккупанты потеряли 1 270 своих военных убитыми и ранеными. Кроме того, Сиды обороны ликвидировали огромное количество военной техники, в частности, 26 танков, 26 боевых бронированных машин и 60 артиллерийских машин.