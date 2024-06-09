Російські окупанти зазнають найбільших втрат на Покровському напрямку: подробиці

Російські війська станом на 11:00 9 червня атакують по всій лінії фронту. Покровський напрямок залишається найактивнішим. Водночас армія РФ зазнає великих втрат і в техніці, і в живій силі. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



У відомстві зазначили, що на Покровському напрямку російські окупанти здійснили 14 спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій поблизу Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського та Яснобродівки. Із них шість — ще триває.



«Окупанти тут втратили понад 450 вбитими та пораненими, п’ять ББМ, сім артсистем, одну зенітну установку та шість автомобілів. Пошкоджено танк, чотири артсистеми та шість авто ворога», — йдеться у повідомленні.



Ситуація на інших напрямках:



На Харківському напрямку відбито дві атаки російських окупантів неподалік Волчанська та Липців.



На Куп'янському напрямку тривають шість штурмових дій поблизу Петропавлівки, Піщаного, Берестового та Невського. Ситуація контрольована.



На Лиманському напрямку наразі тривають три атаки ворога в Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення біля Тернів відбито.



На Сіверському напрямку йде бій неподалік Виїмки.



На Краматорському напрямку з початку доби сталося чотири бойові зіткнення поблизу Іванівського та Кліщиївки.



На Курахівському напрямку спроба окупантів просунутися біля Парасковіївки успіху не мала. Тривають дві атаки неподалік Красногорівки.



На Оріхівському напрямі армія РФ зазнала невдачі під час штурму наших позицій поблизу Малої Токмачки.



На Наддніпрянському напрямку відбито атаку біля Кринок.



Раніше ми писали, що за 8 червня російські окупанти втратили 1270 своїх військових убитими та пораненими. Крім того, Сили оборони ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема 26 танків, 26 бойових броньованих машин та 60 артилерійських машин.