У Бєлгородській області РФ після обстрілу спалахнув склад боєприпасів

У Бєлгороді пожежа. Фото: соцмережі

У російській Бєлгородській області знову неспокійно. Під час сьогоднішнього обстрілу поцілили у склад боєприпасів – виникла пожежа. Про це повідомляють Telegram-канали.



Місцеві жителі передають, що атакований склад боєприпасів у Ракитянському районі. Спочатку чули вибухи, а потім почалася пожежа.



Наразі ні Міністерство оборони РФ, ні губернатор регіону В'ячеслав Гладков не прокоментували інциденту.



Раніше ми писали, що у Ростовській області (РФ) сталася сильна пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі в ніч проти 6 червня. Займанню передували вибухи нібито через атаку на цей об'єкт, у регіоні працювали системи протиповітряної оборони.