ВСУ атаковали зенитно-ракетные дивизионы РФ в оккупированном Крыму: поражены системы С-300/С-400

Ночью 10 июня Силы обороны Украины нанесли успешные удары по одному зенитно-ракетному дивизиону С-400 в районе города Джанкой, а также двух зенитно-ракетных дивизионах С-300 возле города Евпатория и поселка Черноморское. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Подчеркивается, что ни одна из украинских выпущенных ракет не была перехвачена противовоздушной обороной россиян.



В частности, в указанных районах после ударов ракетчиков ВСУ зафиксировали немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400. Кроме того, отмечена дальнейшая детонация боекомплектов во всех трех районах стартовых позиций зенитно-ракетных дивизионов России. ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесло существенные потери.



Обновлено. Как сообщил Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного полуострова, ночью 10 июня Крым атаковали как минимум 10 ракет ATACMS. И ни одну из них не сбили.



Так, четыре ракеты попали по месту дислокации 31-й дивизии ПВО МО РФ в Джанкойском районе. Повреждены две радиолокационные станции, ранен один военнослужащий. Еще четыре ракеты попали по месту дислокации этой же дивизии в Сакском районе. Там повреждена военная техника, ее количество и степень повреждений устанавливаются, ранен один военнослужащий. Еще две ракеты попали по месту дислокации 31-й дивизии в Черноморском районе, в нескольких километрах от села Громово. Там повреждены две РЛС, два комплекса С-300, один военнослужащий погиб, еще четверо – ранены.

Напомним, что 9 июня беспилотники атаковали российский буксир «Инженер Л.Г. Смирнов», буксировавший баржу «Секция-179» в Азовском море.