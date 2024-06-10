ЗСУ атакували зенітно-ракетні дивізіони РФ в окупованому Криму: уражені системи С-300/С-400

Вночі 10 червня Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітно-ракетному дивізіону С-400 у районі міста Джанкой, а також двох зенітно-ракетних дивізіонах С-300 біля міста Євпаторія та селища Чорноморське. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.



Підкреслюється, що жодну з українських випущених ракет не було перехоплено протиповітряною обороною росіян. Зокрема, у вказаних районах після ударів ракетників ЗСУ зафіксували негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400. Крім того, відзначено подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітно-ракетних дивізіонів Росії. ППО російських загарбників в українському Криму зазнало суттєвих втрат.



Оновлено. Як повідомив Telegram-канал ASTRA з посиланням на джерела в екстрених службах анексованого півострова, вночі 10 червня Крим атакували щонайменше 10 ракет ATACMS. І жодної з них не збили.



Так, чотири ракети влучили по місцю дислокації 31-ї дивізії ППО МО РФ в Джанкойському районі. Пошкоджено дві радіолокаційні станції, поранено одного військовослужбовця. Ще чотири ракети влучили по місцю дислокації цієї дивізії в Сакському районі. Там пошкоджено військову техніку, її кількість та ступінь пошкоджень встановлюються, поранено одного військовослужбовця. Ще дві ракети влучили по місцю дислокації 31-ї дивізії у Чорноморському районі, за кілька кілометрів від села Громове. Там пошкоджено дві РЛС, два комплекси С-300, один військовослужбовець загинув, ще четверо – поранено.

Нагадаємо, що 9 червня безпілотники атакували російський буксир «Інженер Л.Г. Смирнов», що буксував баржу «Секція-179» в Азовському морі.