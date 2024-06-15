На Донетчине «Белые ангелы» снова попали под обстрел

Белые ангелы попал под удар. Фото: полиция

В Донецкой области полицейский экипаж «Белые ангелы» попал под удар российского дрона. Известно, что правоохранители и пассажирка целы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Вражеский беспилотник целился по полицейскому авто, в которое только что села гражданская женщина. Только по счастливой случайности экипаж и пассажирка остались живы», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что полицейские приехали забрать 56-летнюю женщину из села Новоселовка Первая. На подступах к населенному пункту идут тяжелые бои, дома лежат в руинах.



«Когда женщина уже сидела в авто, российские войска ударили по этому месту дроном. К счастью, он попал не в машину, а рядом. Никто не пострадал», — резюмировали в полиции.



Ранее мы писали, что полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировал одного гражданского из села Волчье, которое расположено возле поселка Очеретино. Мужчина пострадал из-за российской атаки, однако позже стало известно о его смерти.