Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На Донеччині «Білі янголи» знову потрапили під обстріл

15 червня 2024, 14:58

На Донеччині «Білі янголи» знову потрапили під обстріл

Білі янголи потрапив під удар. Фото: поліція Білі янголи потрапив під удар. Фото: поліція

На Донеччині поліцейський екіпаж «Білі янголи» потрапив під удар російського дрона. Відомо, що правоохоронці та пасажирка цілі. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

«Ворожий безпілотник цілився по поліцейському авто, в яке щойно сіла цивільна жінка. Тільки завдяки щасливому випадку екіпаж і пасажирка залишилися живими», — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що поліцейські приїхали забрати 56-річну жінку з села Новоселівка Перша. На підступах до населеного пункту точаться важкі бої, будинки лежать у руїнах.

«Коли жінка вже сиділа в авто, російські війська вдарили дроном. На щастя, він потрапив не в машину, а поряд. Ніхто не постраждав», — резюмували у поліції.

Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуював одного громадянського з села Вовче, яке розташоване біля селища Очеретине. Чоловік постраждав через російську атаку, проте пізніше стало відомо про його смерть.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область
Події
Війна
Організації
Поліція

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:38
В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина
23:30
«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►
23:19
Головне за день: Путін озвучив умови миру. Обстріл Селидового
17:53
У Маріуполь увійшов перший з початку окупації танкер РФ
14:42
Путін висунув умови переговорів: хоче забрати чотири регіони України
12:45
Місто Гірник на Донеччині обстріляли сьогодні вдень
11:13
У Маріуполі російські війська облаштували базу біля житлової забудови. Де вона розташована
10:55
Поранений в окупованій Горлівці співробітник російського телеканалу втратив руку
10:42
В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл
09:58
Російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області упродовж минулої доби
23:38
Головне за день: РФ застосувала тактику голоду під час облоги Маріуполя. НАТО зобов'яжуть допомагати ЗСУ
19:50
Під Горлівкою поранено співробітників російського телеканалу НТВ: один з них помер у лікарні (доповнено)
17:25
СБУ повідомила про підозру заступниці Пушиліна: вона контролює дотримання законів окупантів на Донеччині
14:58
РФ завершує будівництво залізниці з Ростова-на-Дону до Маріуполя. Як це вплине на ситуацію на фронті
12:39
У «ЛНР» готуються до опалювального сезону: Лисичанськ, Севєродонецьк та Рубіжне до плану робіт не увійшли
10:59
Російські війська 7 разів обстріляли населені пункти Донецької області впродовж минулої доби
10:58
Жінка вийшла з окупації на Антонівський міст. Подробиці операції розповіли у ЗСУ
23:10
Головне за день: Обстріли Кривого Рогу та центру Донецька. Нічна атака на Крим
19:20
В Донецьку на територію лікарні впала російська авіабомба
18:39
Обстріл Донецька: на околиці міста загинули 2 жінки та поранена бригада пожежників
усі новини
15:53
У Глобальному саміті світу бере участь 101 країна — Зеленський
14:58
На Донеччині «Білі янголи» знову потрапили під обстріл
14:33
Танки, артсистеми та ББМ: військові СБУ за два тижні ліквідували десятки одиниць техніки росіян
13:00
Війська РФ вдарили з РСЗВ по центру села у Волноваському районі: є жертви та постраждалі
12:38
В окупованому Донецьку через обстріл загинула родина
11:59
РФ запускає по Україні до 3500 авіаційних бомб на місяць — Зеленський
10:59
Армія РФ за добу понад 10 разів обстріляла Донеччину: пошкоджені десятки будинків
10:47
Обвалення під'їзду у Шебекіно РФ: семеро людей загинули, багато постраждалих
09:40
РФ вдарила по прифронтовому Невському: загинула жінка
08:57
Шестеро людей на Донеччині постраждали за добу через атаки російських окупантів
08:28
Понад 1000 окупантів та 20 танків: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за добу
23:30
«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►
23:19
Головне за день: Путін озвучив умови миру. Обстріл Селидового
22:45
Росія скинула авіабомбу на житловий сектор у Донецькій області
22:21
Атакований російський аеродром в Морозовську: ЗСУ могли пошкодити щонайменше 3 літаки
21:47
На батьківщину повернулися ще 14 депортованих українських дітей
20:27
Рінат Ахметов перейшов на українську мову
20:00
Два селища на Донеччині близько місяця залишалися без газу через російські обстріли
19:00
Посадовиця з Маріуполя виплатила собі 3 мільйони гривень зарплати на момент російського вторгнення — прокуратура
18:05
Графіки відключень світла в суботу будуть жорсткішими по всій Україні
усі новини
ВІДЕО
Зеленський у Швейцарії на Саміті світу. Фото: скрін з відео У Глобальному саміті світу бере участь 101 країна — Зеленський
15 червня, 15:53
Білі янголи потрапив під удар. Фото: поліція На Донеччині «Білі янголи» знову потрапили під обстріл
15 червня, 14:58
Розвідники Служби безпеки України знищили десятки одиниць техніки окупантів. Фото: СБУ Танки, артсистеми та ББМ: військові СБУ за два тижні ліквідували десятки одиниць техніки росіян
15 червня, 14:33
«ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ► «ДНР» відібрала у донеччан тисячі квартир, Пушилін зібрався відновлювати завод шампанських вин — дайджест новин з окупації ►
14 червня, 23:30
Рінат Ахметов. Фото: ФК «Шахтар» Рінат Ахметов перейшов на українську мову
14 червня, 20:27
Внаслідок обстрілу обрушився під'їзд багатоповерхового будинку у Шебекіно Бєлгородської області Росії. Фото: Baza У Шебекіно Бєлгородської області обрушився під'їзд багатоповерхового будинку: є постраждалі
14 червня, 17:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір