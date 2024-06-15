На Донеччині «Білі янголи» знову потрапили під обстріл

Білі янголи потрапив під удар. Фото: поліція

На Донеччині поліцейський екіпаж «Білі янголи» потрапив під удар російського дрона. Відомо, що правоохоронці та пасажирка цілі. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Ворожий безпілотник цілився по поліцейському авто, в яке щойно сіла цивільна жінка. Тільки завдяки щасливому випадку екіпаж і пасажирка залишилися живими», — йдеться в повідомленні.



У відомстві зазначили, що поліцейські приїхали забрати 56-річну жінку з села Новоселівка Перша. На підступах до населеного пункту точаться важкі бої, будинки лежать у руїнах.



«Коли жінка вже сиділа в авто, російські війська вдарили дроном. На щастя, він потрапив не в машину, а поряд. Ніхто не постраждав», — резюмували у поліції.



Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуював одного громадянського з села Вовче, яке розташоване біля селища Очеретине. Чоловік постраждав через російську атаку, проте пізніше стало відомо про його смерть.