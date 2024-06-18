Ночью в Крыму прогремели взрывы

Во временно оккупированном россиянами Крыму ночью раздались взрывы. Местные жители сообщают об атаке БпЛА. Крымский мост перекрыт. Об этом во вторник, 18 июня, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

«В Керчи силы ПВО вроде бы отработали по беспилотнику. Также сообщалось об опасности применения БпЛА в Севастополе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в военных частях Севастополя и Симферополя раздается тревога. А с аэродрома Бельбек оккупанты подняли авиацию.

Мониторинговые каналы сообщили об уничтожении ракет над Черным морем.

Крымские паблики сообщают о взрывах в районе Стрелковой бухты Севастополя. Очевидцы сообщили, что «бухту посетил морской дрон».

Напомним, ночью 12 июня ВСУ нанесли групповой ракетный удар по зенитно-ракетному дивизиону С-300 вблизи аэродрома «Бельбек», а также двум зенитно-ракетным дивизионам С-400 вблизи «Бельбека» и Севастополя.