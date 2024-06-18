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Вночі в Криму пролунали вибухи

18 червня 2024, 08:09

Вночі в Криму пролунали вибухи

У тимчасово окупованому росіянами Криму вночі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку БпЛА. Кримський міст перекрито. Про це у вівторок, 18 червня, пише Telegram-канал «Кримський вітер».

«У Керчі сили ППО начебто відпрацювали по безпілотнику. Також повідомлялося про небезпеку застосування БПЛА у Севастополі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у військових частинах Севастополя та Сімферополя лунає тривога. А з аеродрому Бельбек окупанти підняли авіацію.

Моніторингові канали повідомили про знищення ракет над Чорним морем.

Кримські паблики повідомляють про вибухи в районі Стрілецької бухти Севастополя. Очевидці повідомили, що «бухту відвідав морський дрон».

Нагадаємо, вночі 12 червня ЗСУ завдали групового ракетного удару по зенітно-ракетному дивізіону С-300 поблизу аеродрому «Бельбек», а також двом зенітно-ракетним дивізіонам С-400 поблизу «Бельбека» та Севастополя.

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