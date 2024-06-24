В Одессе прогремели взрывы: армия РФ атаковала гражданскую инфраструктуру баллистическими ракетами

В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется. Сейчас продолжается ликвидация пожара», — написал он.
Экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.
Напомним, 23 июня россияне ранили 12 жителей Донецкой области.
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