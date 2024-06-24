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В Одессе прогремели взрывы: армия РФ атаковала гражданскую инфраструктуру баллистическими ракетами

24 июня 2024, 09:15

В Одессе прогремели взрывы: армия РФ атаковала гражданскую инфраструктуру баллистическими ракетами

Удар россиян по Одесской области Фото: Полиция Одесской области Удар россиян по Одесской области Фото: Полиция Одесской области

В результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. 

«Сейчас уже известно о пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, их количество уточняется. Сейчас продолжается ликвидация пожара», — написал он.

Экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта. 

Напомним, 23 июня россияне ранили 12 жителей Донецкой области

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