В Одесі пролунали вибухи: армія РФ завдала удару балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі

Внаслідок російської атаки зафіксоване влучання у цивільну інфраструктуру в Одесі. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Наразі вже відомо про постраждалих, яким надається медична допомога, їх кількість уточнюється. Наразі триває ліквідація пожежі», — написав він.
Екіпажі патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.
Нагадаємо, 23 червня росіяни поранили 12 жителів у Донецькій області.
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