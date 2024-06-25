РФ с начала года запустила по Украине более 2200 дронов-камикадзе — Олещук

2277 дронов выпустила РФ по Украине. Фото: скрин с видео

С начала года российские оккупанты атаковали Украину с помощью 2277 ударных дронов-камиказде типа «Shahed». Более 80% российских целей удалось сбить. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.



«С 1 января 2024 года российские оккупанты выпустили по территории Украины 2277 ударных беспилотников типа Shahed. Противовоздушной обороной уничтожено около 86 процентов — 1953 «Шахеда», — отметил он.



По словам Олещука, таких результатов удалось достичь благодаря наращиванию боевых возможностей мобильных огневых групп (МОГ) Сил обороны Украины.



«Создание МОГ — это вынужденный шаг Воздушных Сил с начала российского вторжения. Ведь враг постоянно наращивает атаки большим количеством средств воздушного нападения — особенно это касается ударных БпЛА. Нам пришлось оперативно реагировать, увеличивать не только количество подразделений мобильных огневых групп, но и качество их оснащения», — заявил командующий Воздушными силами.



Сейчас на вооружении МОГ есть стрелковое оружие, зенитные пушки, ПЗРК, а также дополнительное оборудование, способное обеспечивать хороший результат боевой работы и бить по российским целям.



Ранее мы писали, что 23 июня оккупанты ударили по Украине ракетами, на этот раз, применив «Калибр». Две из них были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ.