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Российские оккупанты усилили давление на Покровском направлении: где атакуют

26 июня 2024, 15:55

Российские оккупанты усилили давление на Покровском направлении: где атакуют

Российские оккупанты продолжают давить на Покровском направлении. Более 10 раз россияне атаковали позиции украинских военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском и Лиманском направлениях. Общее количество боевых столкновений на линии фронта увеличилось до 50. Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику», — говорится в сообщении.

Как отмечается, россияне не оставляют намерения продавить оборону на Покровском направлении. С начала суток российские захватчики 15 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. ВСУ отбили семь вражеских атак, другие — продолжаются.

В Генштабе отметили, что россияне и в дальнейшем концентрируют усилия в районе Новоалександровки. В частности, нанесли авиаудары по Ивановке, Веселому и Калиновому. 

Ситуация на других направлениях следующая:

На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Синьковки. Еще две атаки российских войск наши военные отбили неподалеку Стельмаховки и Берестового. 

На Лиманском направлении российские оккупанты провели девять попыток потеснить подразделения Сил обороны вблизи Грековки, Копанок, Тернов, Торского, Макеевки и Невского.

На Северском направлении оккупационная армия проявляет активность в районе Спорного — идут два боестолкновения. 

На Краматорском направлении российские захватчики не оставляют попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций у Пивничного и Зализного. Там продолжаются бои.

На Кураховском направлении рсосийские войска штурмуют позиции Сил обороны вблизи Красногоровки, Невельского, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки.

На Приднепровском направлении, на левобережье Днепра, оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения. Потерь наших позиций не допущено.

Ранее мы писали, что на Покровском направлении украинские военные принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории

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