Російські окупанти посилили тиск на Покровському напрямку: де атакують

Російські окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку. Понад 10 разів росіяни атакували позиції українських військовослужбовців. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«З початку доби російські загарбники найбільшу активність виявляють на Покровському та Лиманському напрямках. Загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту золсла до 50. Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, росіяни не залишають наміру продавити оборону на Покровському напрямку. З початку доби російські загарбники 15 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогресу. ЗСУ відбили сім ворожих атак, решта — тривають.



У Генштабі зазначили, що росіяни і надалі зосереджують зусилля біля Новоолександрівки. Зокрема, завдали авіаударів по Іванівці, Веселому і Калиновому.



Ситуація на інших напрямках така:



На Куп'янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Сіньківки. Ще дві атаки російських військ наші військові відбили неподалік Стельмахівки та Берестового.



На Лиманському напрямку російські окупанти здійснили дев'ять спроб потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Греківки, Копанок, Тернів, Торського, Макіївки та Невського.



На Сіверському напрямку окупаційна армія виявляє активність біля Спірного — тривають два зіткнення.



На Краматорському напрямку російські загарбники не полишають спроб потіснити Сили оборони з позицій у Північного та Залізного. Там тривають бої.



На Курахівському напрямку рсосійські війська штурмують позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Невельського, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Наддніпрянському напрямку, на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи. Втрати позицій ЗСУ не допущено.



Раніше ми писали, що на Покровському напрямку українські військові вживають заходів щодо недопущення просування російських військ углиб території України.