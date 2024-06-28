Первое слово Конституции — «Украина»: Зеленский обратился к украинцам в День Конституции

Президент Украины записал обращение в День Конституции. Фото: кадр из видео

Сегодня, 28 июня 2024 года, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к гражданам Украины в День Конституции. Видео разместила пресс-служба главы государства в соцсети Telegram.







«С первых минут войны миллионы людей доказали, что для них Украина действительно на первом месте. Все, кто думал в первую очередь не о себе. Кто понимает, что во времена войны на первый план выходит ключевой долг. 17-я статья Конституции: защита Украины — это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа. Преданность этому ежедневно доказывают миллионы украинцев. Герои на передовой и те, кто тяжело работает для укрепления государства. Украинцы, которые изменили свою жизнь, изменили свою профессию, но не изменили свой выбор в пользу свободы, Украины, Европы», — заявил Президент Украины.



Напомним, 27 июня, Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности.