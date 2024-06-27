Сегодня, 27 июня, Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
В результате подписанного соглашения, были выделены три основных пункта:
Также по информации украинского минюста, подписаны соглашения о гарантиях безопасности с Литвой и Эстонией.
Ранее, 27 мая, в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Позже, 28 мая, в Лиссабоне президент Украины и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали такое же двустороннее соглашение.
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