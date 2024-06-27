Украина и ЕС заключили соглашение о безопасности. Фото: Министерство юстиции Украины

Сегодня, 27 июня, Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В результате подписанного соглашения, были выделены три основных пункта:

Заложена поддержка в 50 млрд евро на ближайшие 4 года в рамках программы Ukraine Facility;

Фокус на долгосрочном оборонном сотрудничестве;

Стороны обязаны начать срочные консультации в течение суток, в случае повторной агрессии.

Также по информации украинского минюста, подписаны соглашения о гарантиях безопасности с Литвой и Эстонией.



Ранее, 27 мая, в Мадриде президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.



Позже, 28 мая, в Лиссабоне президент Украины и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали такое же двустороннее соглашение.