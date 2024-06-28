Перше слово Конституції – «Україна»: Зеленський звернувся до українців у День Конституції

Президент України записав звернення до Дня Конституції. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 28 червня 2024 року, Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до громадян України у День Конституції. Відео розмістила пресслужба глави держави у соцмережі Telegram.







«З перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. 17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави й справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи», — заявив Президент України.



Нагадаємо, 27 червня, Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки.