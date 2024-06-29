Армия РФ продвинулась на Донетчине: аналитики назвали населенные пункты

Оккупационные войска РФ продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.
«Враг продвинулся в Южном, Соколе, возле Невского и Новоселовки Первой. Уточнена линия соприкосновения возле Шумов», — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что по состоянию на утро на фронте уже произошло 37 боевых столкновений. Россияне активно действуют на Торецком направлении, однако самым горячим направлением остается Покровское.
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